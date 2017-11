Previous

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने लॉन्च की SBI की 'YONO' ऐप, मिलेंगी 60 सेवाएं

मुंबई। भारतीय स्टेट बैंक के नए ऐप योनो (यू ओनली नीड वन) की लॉन्चिंग शुक्रवार को वित्त मंत्री अरुण जेटली ने की। एसबीआई के चेयरमैन रजनीश कुमार भी इस मौके पर मौजूद थे। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर वित्तीय सेवाओं के अलावा लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स व सर्विसेज भी हासिल की जा सकेंगी।



एसबीआई इसके जरिये अपनी और सहयोगियों की सभी सेवाएं प्रदान करेगा। साथ ही नाम के अनुसार ही इसका काम ही यानी एकमात्र इस ऐप के जरिये रोजमर्रा की जरूरतों के लिए 60 सेवाएं एक ही जगह इस्तेमाल की जा सकेंगी।



मसलन आप योनो से उबर या ओला की टैक्सी बुकिंग के साथ-साथ जबॉन्ग, मैक्स फैशन, मिंत्रा आदि पर शॉपिंग भी कर सकते हैं। इसमें 14 अलग-अलग श्रेणी में किताबें, कैब बुकिंग, मनोरंजन, खाना-पीना, ट्रैवल और मेडिकल सेवाएं उपलब्ध हैं। इसके लिए बैंक ने 60 ई-कॉमर्स कंपनियों के साथ करार किया है।



पेटीएम, फ्रीचार्ज जैसी एप्स से टक्कर -



भारतीय स्टेट बैंक अपना नया ऐप योनो (YONO- You Only Need One app) लॉन्च कर रही है। इस ऐप को लेकर भारतीय स्टेट बैंक सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर पर एक लम्बे समय से कैंपेन कर रही है। भारतीय स्टेट बैंक की इस ऐप की टक्कर पेटीएम, फ्रीचार्ज, मोबीविकी समेत अन्य एप्स से होगी।



जरुरी काम करेगी आसान -



मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह ऐप रोजमर्रा की जिंदगी के लगभग 60 जरुरी काम आसान करेगी। इसका मतलब यह है की आप एकसाथ 60 सेवाओं को एक ही जगह पर इस्तेमाल कर पाएंगे। इस ऐप से आप उबर, ओला समेत जबोंग, मिंत्रा के काम भी कर पाएंगे।



होंगी 14 अलग कैटेगरी -



इस ऐप में 14 अलग कैटेगरी होंगी। इसमें किताबें, कैब बुक करना, फिल्म टिकट बुक करना, खाना पीना, ट्रैवल और मेडिकल सेवाएं शामिल होगा। इतना ही नहीं इस ऐप से होम एंड फर्निशिंग, ऑटोमोबाइल, होस्पिटेलिटी एंड हॉलीडेज, गिफ्टिंग, ग्रॉसरी, जनरल स्टोर्स, हेल्थएंड पर्सनल केयर, इलेक्ट्रॉनिक, फूड्स एंड इंटरटेनमेंट, ज्वैलर्स और कई अन्य सेवाएं भी मिलेंगी।