GST, नोटबंदी का असर घटा, दूसरी तिमाई में GDP विकास दर 6.3 फीसद

नई दिल्ली। केंद्र सरकार द्वारा जारी वित्त वर्ष 2017-18 की दूसरी तिमाही( जुलाई-सितंबर) में विकास दर 6.3 फीसद रहा। महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर घिरी केंद्र सरकार के लिए ये आंकड़े किसी राहत से कम नहीं है, क्योंकि मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही में जीडीपी विकास दर 5.7 फीसद ही थी।

पहली तिमाही में विकास दर की सुस्त चाल के लिए आर्थिक जानकारों ने नवंबर 2016 में लागू की गई नोटबंदी समेत बड़े आर्थिक बदलावों को जिम्मेदार ठहराया था। गौरतलब है कि केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक मौजूदा वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में 31.66 लाख करोड़ अनुमानित है, जबकि पिछले वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही के दौरान यह 29.79 लाख करोड़ थी।

इन आंकड़ों के सामने आने के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली सामने आए और उन्होंने नोटबंदी और जीएसटी के लागू होने के बाद अर्थव्यवस्था की धीमी रफ्तार के खत्म होने की बात कही। वित्त मंत्री जेटली ने कहा कि यहां से देश की तरक्की की रफ्तार तेज होगी।

इससे पहले जेटली ने कहा कि पिछली पांच तिमाही से विकास दर लगातार नीचे जा रही थी। ऐसे में मौजूदा तिमाही में जीडीपी विकास दर 6.3 फीसद रही, जो वाकई बदलाव का संकेत है।

