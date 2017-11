ग्राहक कृपया ध्यान दें, ये नहीं किया तो बंद होगा SBI अकाउंट

नई दिल्ली। देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई के ग्राहकों के लिए 31 दिसंबर तक खाते को आधार कार्ड से जोड़ना अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने की सूरत में एक जनवरी से अकाउंट ऑपरेट करना मुश्किल हो जाएगा।

स्टेट बैंक ने स्पष्ट किया है कि अंतिम तारीख तक खाता आधार से न जोड़ने की स्थिति में अकाउंट निष्क्रिय कर दिया जाएगा। बैंक ने यह जानकारी अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर ट्वीट के जरिए दी।

एसबीआई ने ये लिखा है ट्वीट में-

प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग नियमों में एक जून, 2017 को संशोधन करते हुए एसबीआई ने सभी खाता धारकों के लिए 31 दिसंबर, 2017 तक अपने अकाउंट को आधार से जोड़ना अनिवार्य किया है। ऐसा न करने पर खाते को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। यह खाता तभी चालू हो सकेगा, जब आधार जमा कराया जाएगा।

