15 महीने की ऊंचाई पर खुदरा महंगाई दर, 4.88 फीसद रहा CPI

नई दिल्ली। चुनावी मौसम के बीच नवंबर महीने में भी आम जनता को महंगाई से राहत मिलती नहीं दिख रही है। कम से उपभोक्ता मूल्य आधारित मूल्य सूचकांक के मुताबिक खुदरा महंगाई दर नवंबर में ( सीपीआई) 4.8 फीसद रही।

खुदरा महंगाई की ये दर पिछले 15 महीनों में सबसे ज्यादा है। आपको बता दें कि अक्टूबर महीने में यह 3.58 फीसद रही थी। आपको बता दें कि रायटर्स के एक सर्वे में भी नवंबर के दौरान सीपीआई मुद्रास्फीति के बढ़ने के कयास लगाए गए थे।

वहीं अक्टूबर महीने में औद्योगिक उत्पादन की दर भी 2.2 फीसद रही है।

Retail inflation in November increases to 4.88% from 3.58% in October pic.twitter.com/Ix4yP1TILX

Industrial production for the month of October stands at 2.2%. The cumulative growth for the period April-October 2017 over the corresponding period of the previous year stands at 2.5%.

