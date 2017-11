SBI ने कहा, नवंबर में नहीं दिया लाइफ सर्टिफिकेट तो रोक दी जाएगी पेंशन

नई दिल्ली। सार्वजनिक क्षेत्र के प्रमुख बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने पेंशनर्स को जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने को कहा है।

बैंक ने अपने सभी पेंशन खाताधारकों को चेताया है कि इस महीने अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करा दें नहीं तो उनकी पेंशन रोक दी जाएगी।

यह जानकारी स्टेट बैंक ने ट्विटर के जरिये से दी है। ट्वीट में स्पष्ट लिखा है कि जीवन प्रमाण पत्र जल्द ही जमा कराएं। ऐसा न करने की स्थिति में 30 नवंबर के बाद से पेंशन भुगतान रोक दिया जाएगा।

Non-submission of the life certificate would lead to a stop in pension payments post November. Know more: https://t.co/zowkLOImK3 pic.twitter.com/lDz0SgG7uw

— State Bank of India (@TheOfficialSBI) November 21, 2017