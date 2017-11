सुप्रीम कोर्ट ने दिया झटका- नहीं बेची जा सकेगी जेपी के निदेशकों की संपत्ति

नई दिल्ली। बुधवार को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने जेपी ग्रुप को ये आदेश दिया है कि इस साल 31 दिसंबर तक कंपनी को 275 करोड़ रुपये कोर्ट में जमा कराने होंगे।

Supreme Court asked Jaypee group to deposit a sum of Rs 275 crores to the apex court registry by December 31st

कोर्ट ने कहा है कि ग्रुप के निदेशकों को कई बार पैसे जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन अब तक एक भी रुपया कोर्ट में नहीं जमा कराया गया है। इस मामले की अगली सुनवाई दस जनवरी को होगी। बुधवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय बेंच ने सभी 13 निदेशकों की निजी संपत्ति को फ्रीज कर लिया है।

ऐसे में निवेशकों की रकम को दूसरे प्रोजेक्ट्स में लगाने और फ्लैट का समय पर आवंटन न करने के मामले में फंसे जेपी एसोसिएट्स के निदेशकों की संपत्ति नहीं बेची जा सकेगी।

Supreme Court also made it clear that the promoters and independent Directors of Jaypee group cannot sell any property belonging to them and also their family members, without prior court permission.

— ANI (@ANI) November 22, 2017