8 महीनों के उच्चतम स्तर पर पहुंचा 'थोक मूल्य सूचकांक'

नई दिल्ली। महंगाई बढ़ने का सिलसिला लगातार बना हुआ है। खुदरा कीमतों पर आधारित महंगाई की दर बढ़ने के बाद नवंबर में अब थोक कीमतों पर आधारित महंगाई दर भी चार फीसद के नजदीक पहुंच गई है। सरकार की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक खाद्य उत्पादों खासकर सब्जियों और ईंधन की कीमतों में इजाफा होने के चलते थोक महंगाई की दर 3.93 फीसद पर पहुंच गई है।

अक्टूबर में यह 3.59 फीसद और नवंबर 2016 में यह 1.82 फीसद पर थी। वैसे सरकार मानती है कि सब्जियों की कीमतों में जल्दी ही नरमी आएगी। इस आंकड़े के साथ थोक कीमतों पर आधारित महंगाई की दर बीते आठ महीने की ऊंचाई पर पहुंच गयी है।

पिछली बार थोक महंगाई की दर 3.85 फीसद अप्रैल 2017 में रही थी। महंगाई की दर को बढ़ाने में प्रमुख रूप से प्याज और मौसमी सब्जियों की ऊंची कीमतें वजह बनी हैं। नवंबर में प्याज की कीमत 178.19 फीसद बढ़ गई। जबकि मौसमी सब्जियों की महंगाई दर इस महीने 59.80 फीसद रही।

इस बीच, वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के सचिव सुभाष चंद्र गर्ग का मानना है कि सब्जियों की कीमतों में जल्द ही नरमी आने के आसार हैं। गर्ग ने एक ट्वीट में कहा कि भले ही खुदरा और थोक महंगाई की दरों में वृद्धि हुई है। औद्योगिक उत्पादन में कमी आई है। लेकिन वाहनों की बिक्री में तेजी आई है और चालू खाते का घाटा आधा रह गया है। उम्मीद है कि सब्जियों की कीमतों में जल्द कमी दिखेगी।

This week had mixed news on economic data. Both Consumer and Wholesale inflation further rose and IIP growth was quite subdued. Vehicles growth turned out to be quite robust and current account deficit halved. Hope vegetables prices would fall soon.

— Subhash Chandra Garg (@SecretaryDEA) December 14, 2017