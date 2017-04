नई दिल्‍ली। दिल्ली एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी की हार के बाद अपनों के ही निशाने पर आए दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अपनी गलती मान ली है। उन्होंने ट्वीट कर अपनी हार तो मानी ही है साथ ही दिल्ली की जनता से माफी भी मांगी है। उन्होंने अपने टि्वटर हैंडल पर एक खुला पत्र जारी किया है जो पार्टी के कार्यकर्ताओं और वालेंटियर्स के नाम है।

सच्‍चाई स्‍वीकार करने का वक्‍त

केजरीवाल ने ट्विटर पर जारी एक पत्र में गलती स्वीकार की है। दिल्ली के मुख्‍यमंत्री ने कहा, पिछले दो दिनों में मैंने कई वॉलंटियर्स और मतदाताओं से बात की है। सच्‍चाई यह है कि हमने गलतियां की हैं। हम इन पर आत्मचिंतन करेंगे और उसे सुधारेंगे।

केजरीवाल ने पत्र में साफ लिखा है, अब वक्‍त आ गया है कि हम अपनी गलतियों को सुधारे, यह करना जरूरी है। हमें चिंतन करना होगा। ऐक्शन लेने की जरूरत है, बहाने बनाने का नहीं। हमें फिर से अपने काम में लग जाना चाहिए। केजरीवाल ने आगे कहा, समय-समय पर हम डगमगाए हैं, लेकिन अहम यह होगा कि हम खुद को पहचाने और उठ खड़े हों तथा वापसी करें। केजरीवाल ने दिल्लीवालों को भरोसा दिया कि हार का उनकी सरकार के काम पर असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा, वह बदलाव के रास्ते पर आगे बढ़ते रहेंगे और लोगों को वह देने की कोशिश करेंगे जो वह डिजर्व करते हैं।

