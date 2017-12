सीएम केजरीवाल ने निजी स्कूलों को दी चेतावनी, कहा- न हो मनमानी फीस वसूली

नई दिल्ली। सातवें वेतन आयोग की आड़ में अभिभावकों से अतिरिक्त फीस मांगने वाले स्कूलों पर केजरीवाल सरकार सख्ती कर सकती है।

अगले एक हफ्ते शिक्षा निदेशालय दिल्ली के सभी स्कूलों की माली हालत की समीक्षा करेगा। वहीं सरकार ने निजी स्कूलों को ताकीद किया है कि वो अभिभावकों से ज्यादा फीस वसूलने की कोशिश न करें।

वहीं, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने निजी स्कूलों द्वारा फीस बढ़ाने पर कार्रवाई की बात कही है। केजरीवाल ने ट्वीट किया है- 'पूरी दिल्ली के अभिभावकों ने पिछले दिनों मुझसे मुलाकात की और स्कूलों द्वारा सातवें वेतन आयोग (की सिफारिशों) को लागू करने के लिए एरियर सहित बहुत अधिक फीस की मांग किए जाने की शिकायत की। इस पर विराम लगना चाहिए।

मैंने शिक्षा विभाग को पूरी स्थिति की समीक्षा करने और इसे रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने का निर्देश दिया है। इतना ही नहीं, केजरीवाल ने एक अन्य ट्वीट में कहा है- 'कोई भी स्कूल किसी छात्र को परेशान ना करे अन्यथा सरकार कड़ी कार्रवाई से पीछे नहीं हटेगी।'

इससे पहले बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर एक बैठक बुलाई, जिसमें उपमुख्यमंत्री से लेकर कई विधायक भी शामिल हुए। बैठक के बाद अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर बताया कि बीते दिनों अभिभावकों ने उनसे मुलाकात कर शिकायत की थी कि सातवें वेतन आयोग की दलील देकर निजी स्कूल एरियर के साथ बहुत ज्यादा फीस की मांग कर रहे हैं, जिस पर रोक लगनी चाहिए।

Parents from all over Del have met me in last few days wid complaints that schools r demanding v high fee including arrears to implement 7th Pay Commission. This must stop. I have directed Edu Dept to review the whole situation n to take immediate steps to stop this(1/2)

