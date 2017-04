नई दिल्ली। दिल्ली नगर निगम चुनाव को लेकर मतदान में अब छह दिन से भी कम समय बचा है, लेकिन हैरानी की बात है कि आम आदमी पार्टी की ओर से उनका आंतरिक सर्वे जारी नहीं हुआ है। वहीं, आम आदमी पार्टी के सर्वे पर दिल्ली भाजपा प्रवक्ता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने एक ट्वीट कर दावा किया है कि भाजपा दिल्ली MCD चुनाव में 202 सीटें जीत रही है। यह अरविंद केजरीवाल के आंतरिक सर्वे में सामने आया है।



डर गए अरविंद केजरीवाल



तेजिंदर पाल सिंह बग्गा का कहना है कि यह पहली बार है कि अरविंद केजरीवाल कोई आंतरिक सर्वे लेकर नहीं आए, क्योंकि उनके आंतरिक सर्वे में भाजपा को 202 सीटें मिलती दिख रही हैं। इसी के साथ उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी डर गए हैं।

BJP winning 202 seats in @ArvindKejriwal internal survey that's why 1st time AK not released his survey bfr election.Kejriwal ji drr gae hai

— Tajinder Pal S Bagga (@TajinderBagga) 17 April 2017