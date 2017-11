हफ्ते में दूसरे शूटआउट से दहली दिल्ली, इनामी सुपारी किलर गिरफ्तार

नई दिल्ली। एक सप्ताह के भीतर दूसरे एनकाउंटर से दिल्ली एक बार फिर दहल गई। दक्षिणी दिल्ली में मूलचंद फ्लाईओवर के पास रविवार रात दिल्ली पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। दोनों तरफ से गोलीबारी के बाद पुलिस ने एक इनामी सुपारी किलर को धर दबोचा।



रविवार रात ये मुठभेड़ उस वक्त हुई जब पुलिस को एक शख्स संदिग्ध हालात में दिखा। वह बाइक पर था।



पुलिस ने जब उसे रुकने को बोला तो उसने बाइक की रफ्तार बढ़ा दी और पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी उस पर फायरिंग की। घायल होने पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस गिरफ्त में आए इनामी बदमाश का नाम अब्दुल मुन्नार है।



इसे सुपारी किलर बताया जा रहा है। सूत्रों की मानें तो अब्दुल मुन्नार पर पिछले कुछ दिनों से दिल्ली पुलिस की नजर थी। अब्दुल मुन्नार उर्फ खिलाफ नाम के इस सुपारी किलर के पास से पुलिस ने एक पिस्टल और 3 कारतूस बरामद किए हैं।

#Delhi Police arrested a wanted criminal during an encounter near Moolchand flyover last night pic.twitter.com/PkJTKf40uu

— ANI (@ANI) 27 November 2017