नई दिल्‍ली। उत्तर भारत कई इलाकों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप के झटके रात करीब 8 बजकर 50 मिनट पर महसूस किए गए।

रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.5 मापी गई है। भूकंप का केंद्र पूर्वी देहरादून से 121 किलोमीटर दूर बताया जा रहा है। इसकी गहराई जमीन के नीचे 30 किमी बताई जा रही है।

भूकंप के झटके दिल्ली-एनसीआर, यूपी, उत्तराखंड और दूसरे राज्यों में भी महसूस किए गए हैं।

उत्तराखंड के चमोली, उत्तरकाशी, नई टिहरी, देहरादून और हरिद्वार समेत तमाम जिलों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए।

इन झटकों के बाद लोगों में भय का माहौल है। लोग अपने-अपने घरों से बाहर निकल गए हैं। दफ्तरों में काम कर रहे लोग भी सुरक्षा के लिहाज से सड़कों पर आ गए।

European-Mediterranean Seismological Centre: Tremors also felt in different parts of the country, magnitude 5.0 and epicenter 121 Km East of Dehradun

— ANI (@ANI) December 6, 2017