दिनदहाड़े हुए शूटआउट से दहली दिल्ली, पुलिस ने पांच बदमाशों को दबोचा

नई दिल्ली। मंगलवार दोपहर पश्चिमी दिल्ली के द्वारका इलाके शूटआउट से दहल गया। ये शूटआउट की वारदात द्वारका मोड़ के नजदीक मेट्रो पिलर 768 पर हुई।

पंजाब पुलिस और दिल्ली पुलिस के संयुक्त अभियान में हुए शूटआउट में पांच बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इन बदमाशों से पुलिस ने बड़ी मात्रा में हथियार भी बरामद किए हैं। गिरफ्तार बदमाशों के पास से 12 पिस्टल और 100 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं।

More visuals from #Delhi where 5 people were apprehended in a shootout with Delhi and Punjab police at Dwarka Mor Metro Pillar 768. No injuries reported. 12 pistols and 100 bullets recovered. pic.twitter.com/hZ4K1BmH8d

Team of Punjab Police came & asked for our help. A raid was conducted & encounter ensued in which 5 were arrested. Large quantity of arms were seized. They are being interrogated. They were wanted in a number of cases.: Shibesh Singh, DCP South on Dwarka Mor encounter #Delhi pic.twitter.com/fhvEVVtUi3

— ANI (@ANI) November 21, 2017