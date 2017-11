अस्पताल ने वसूले डेंगू पीड़ित से 18 लाख, फिर भी नहीं बची जान

गुरुग्राम। दिल्ली से लगे गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल में डेंगू पीड़ित मरीज से इलाज के नाम पर पर अवैध वसूली का मामला सामने आया है।

इस अस्पताल में डेंगू से पीड़ित सात साल की बच्ची को भर्ती कराया गया था। इलाज के नाम पर पिछले 15 दिनों के भीतर बच्ची के पिता से 18 लाख रुपये वसूल लिए गए। मगर मनमाना बिल वसूलने के बाद भी अस्पताल बच्ची की जान नहीं बचा पाया।

अब बच्ची के पिता ने न्याय की गुहार लगाई है। वहीं, पीड़ित पिता ने अस्पताल के बिल की कॉपी के साथ पूरी घटना को ट्विटर पर शेयर किया है।

I want to appeal for an investigation and if any changes are required in the laws, they should be made. Would not like other people to suffer like we did: Jayant Singh, Father of the victim, Delhi pic.twitter.com/B75JslXDZD

