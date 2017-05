Next

नई दिल्ली। दिल्ली में आप में जारी घमासान हर रोज बढ़ता जा रहा है। दिल्ली के पूर्व जल मंत्री कपिल मिश्रा अरविंद केजरीवाल व सत्येंद्र जैन के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने सीबीआई दफ्तर पहुंचे। यहां उन्होंने अरविंद केजरीवाल व अन्य के खिलाफ तीन अलग-अलग शिकायतें की हैं।

इससे पहले उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि कुछ नेताओं द्वारा बीसियों विदेश यात्राएं, चंदे के पैसों से, सरकारी पैसो से और अवैध कैश से की गई है। जानकारी सार्वजनिक की जाए। संजय सिंह, आशीष खेतान, सत्येंद्र जैन, राघव चड्ढा और दुर्गेश पाठक की यात्राओं की जानकारी सार्वजनिक की जाए

इससे पहले सुबह 9 बजे कपिल ने आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल को खुला खत लिखा है। अपने इस खत में कपिल मिश्रा ने केजरीवाल को चुनौती देते हुए कहा है कि वो कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं। मिश्रा ने खत में आगे लिखा है कि जिस व्यक्ति से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना सिखा उसी गुरु के खिलाफ अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा युद्ध लड़ने जा रहा हूं।

Open Letter to Arvind Kejriwal Ji ... will he respond pic.twitter.com/QfqGP5Hc7D

— Kapil Mishra (@KapilMishraAAP) May 9, 2017