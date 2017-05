नई दिल्ली। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टल गया। घटना उस वक्त हुई जब श्रीनगर जा रहे एक जेट एयरवेज के विमान का पंख टेकअॉफ से पहले दूसरे विमान से टकरा गया। हादसे में किसी तरह के जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है।

Major accident averted at Delhi airport, when wings of a Srinagar bound Jet Airways flight touched another aircraft before take off. pic.twitter.com/uyk2vBJYzo

— ANI (@ANI_news) 7 May 2017