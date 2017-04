नई दिल्ली। कड़ी सुरक्षा के बीच दिल्ली के तीनों नगर निगमों के 270 सीटों के लिए वोटिंग खत्‍म हो चुकी है। वोटिंग उत्‍साहजनक नहीं रही और केवल 44 प्रतिशत ही मतदान हो पाया।

दोपहर दो बजे तक मात्र 24 फीसद मतदान से दल हैरत में हैं जबकि 2012 में दोपहर तक 54 फीसद मतदान हो चुका था।

बता दें कि कड़ी सुरक्षा के बीच तीनों नगर निगम की 270 सीटों के लिए रविवार सुबह आठ बजे से मतदान चल रहा था। जबकि यह उम्‍मीद की जा रही थी कि मौसम ठीक होने के चलते मतदान फीसद ठीक रहेगा। यह कयास था कि लोग मतदान के लिए घर से जरूर निकलेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं।

मतदान का कम फीसद भाजपा के लिए चिंता की बात माना जाता है, लेकिन इस धीमी रफ्तार से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बड़े नेताओं को भी चिंता सताने लगी है।

गौरतलब है कि इस बार एमसीडी चुनाव में कुल 2537 उम्मीदवार अपनी किस्मत आज़मा रहे हैं, जिनमें से सबसे ज़्यादा 1004 उम्मीदवार उत्तरी एमसीडी में हैं। इसके बाद दक्षिणी एमसीडी में 985 और पूर्वी एमसीडी में 548 उम्मीदवार मैदान में हैं।

सबसे पहले दिल्ली के उप राज्यपाल अनिल बैजल ने भी ग्रेटर कैलाश में मतदान किया। कांग्रेस छोड़ भाजपा में आए अरविंदर सिंह लवली और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने पांडव नगर में वोट डाला।

बताया जा रहा है कि उप राज्यपाल ने बाकायदा लाइन में लगकर मतदान किया। दिल्‍ली का मतदाता उत्‍साहित है। यही वजह है कि उत्तरी, दक्षिणी व पूर्वी नगर निगम में चुनाव के मद्देनजर बूथों के बाहर लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। वहीं, मतदान के लिए पर्ची बनवाने के लिए भी लोग उमड़े हैं।

इस बार कुल 13141 पोलिंग स्टेशन हैं, जिसमें 799 संवेदनशील और 208 अतिसंवेदनशील मतदान केंद्र हैं। इसके मद्देनजर सुरक्षा की भी पूरी तैयारी की गई है। रविवार को छुट्टी का दिन होने की वजह से उम्मीद है कि लोग ज्यादा से ज्यादा मतदान करने पहुंचेंगे।

पूर्वी दिल्ली नगर निगम के मौजपुर व उत्तरी दिल्ली नगर निगम के सराय पीपल थला वार्ड पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों के निधन के कारण दो वार्डों में चुनाव बाद में कराए जाएंगे।

मुख्य मुकाबला 10 वर्षों से निगम की सत्ता पर काबिज भाजपा, निगम में उसकी चिरप्रतिद्वंद्वी कांग्रेस और पहली बार निगम का चुनाव लड़ रही दिल्ली में सत्ताधारी आम आदमी पार्टी के बीच है। कई अन्य दल व निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनाव मैदान में हैं। चुनाव के नतीजे बुधवार को घोषित किए जाएंगे।

राज्य चुनाव आयुक्त एस के श्रीवास्तव का कहना है कि जिस ईवीएम-1 का इस्तेमाल होने जा रहा है, उसमें गड़बड़ी और छेड़छाड़ की कोई गुंजाइश नहीं है।

उन्होंने बताया कि EVM मशीनों को उम्मीदवार और उनके प्रतिनिधियों के सामने भी जांचा गया है। तीनों एमसीडी में कुल मतदाता करीब 1 करोड़ 34 लाख 23 हजार 783 हैं। करीब 1 लाख कर्मचारी मतदान केंद्र पर मौजूद रहेंगे।

इस बार 2537 उम्मीदवार मैदान



