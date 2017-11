Box office : नवंबर तक इतनी फिल्मों की जेब में गए 100 करोड़, खेलिये Quiz भी

7 सवाल : कितना जानते हैं बॉक्स ऑफिस को ?

अगर इस साल आपका ध्यान भी रहा है फिल्मों की कमाई पर तो इस क्विज के जरिए परखिए अपने ज्ञान को....

हिंदी भाषा में बनी किस फिल्म ने इस साल नवंबर तक सबसे ज्यादा कमाई की है?

बाहुबली द कनक्लूजन

टॉयलेट एक प्रेमकथा

गोलमाल अगेन

नवंबर तक कितने लीड एक्टरों (हीरो) की दो फिल्में 100 करोड़ क्लब में एंट्री ले पाईं ?

एक

दो

तीन

ये साल अजय देवगन के लिए क्यों खास रहा?

उनकी तीन फिल्में सौ करोड़ी बनीं।

उनकी कुल फिल्में हुईं 400

पहली बार 200 करोड़ क्लब में एंट्री।

नवंबर तक कितनी फिल्में 100 करोड़ रुपए कमाने के बावजूद फायदे में नहीं रहीं?

एक

दो

तीन

हिंदी वाली 'बाहुबली द कनक्लूजन' ने भारत में कितनी कमाई की

523.45 करोड़

511.30 करोड़

522.20 करोड़

इस साल किस विदेशी फिल्म ने भारत में सबसे ज्यादा कमाई की?

Thor: Ragnarok

Annabelle: Creation

The Fate Of The Furious

गोविंदा की फिल्म 'आ गया हीरो' की कमाई कितनी थी?

1.30 करोड़

13.10 करोड़

7.55 करोड़