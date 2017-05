Previous

सुशांत ने फोटो पोस्ट की तो आ गई आमिर की नाक पर बात

संबंधित खबरें

एक तस्वीर के कारण आमिर खान चर्चा में हैं। सुशांत सिंह ने यह तस्वीर पोस्ट की और लोग इसे 'ठग्स ऑफ़ हिंदोस्तान' का लुक समझ रहे हैं।

पर्दे पर किरदार की ज़रूरत के हिसाब से आमिर खान अपना रूप बदलने में माहिर हैं। हर नई फ़िल्म के साथ एक नया आमिर ख़ान बड़े पर्दे पर दिखाई देता है इसलिए उन्हें 'बहुरूपिया' कहा जाए तो ग़लत नहीं होगा।

वैसे आमिर आज कल 'ठग्स ऑफ़ हिंदोस्तान' की तैयारियों में मसरूफ़ हैं। इस फ़िल्म के लिए वो तरह-तरह के लुक्स टेस्ट कर रहे हैं, मगर हाल ही में एक तस्वीर में आमिर का ऐसा अंदाज़ नज़र आया। माना जा रहा है कि आमिर के इस नए स्टाइल का राब्ता उनकी फ़िल्म 'ठग्स ऑफ़ हिंदोस्तान' से हो सकता है।

दरअसल, सुशांत सिंह राजपूत ने आमिर ख़ान के साथ अपनी एक तस्वीर इंस्टाग्राम पर शेयर की है, जिसमें आमिर की नाक पर एक स्टड नज़र आ रहा है। कानों में बालियां भी हैं, मगर नोज़ स्टड उन्होंने पहली बार पहना है। इस तस्वीर में सुशांत किसी फ़ैन की तरह आमिर के साथ दिख रहे हैं। उन्होंने लिखा भी है- And When You Meet Inspiration In The Process. इस लाइन से ज़ाहिर है कि आमिर ख़ान उनके लिए क्या मायने रखते हैं। बहरहाल, ये तो वक़्त ही बताएगा कि ये नोज़ स्टड 'ठग्स ऑफ़ हिंदोस्तान' में दिखाई देता है या सिर्फ़ आमिर का एक लुक टेस्ट है।

And when you meet 'Inspiration' in the process !! #aamirkhan #perfectionist A post shared by Sushant Singh Rajput (@sushantsinghrajput) on May 1, 2017 at 9:47pm PDT