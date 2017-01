आराध्या बच्चन और आजाद राव खान हाल ही में अपने स्कूल के वार्षिकोत्सव में डांस करते नजर आए। दोनों का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इतना ही नहीं इस दौरान पैरेन्ट्स अभिषेक-ऐश्वर्या बच्चन, आमिर-किरण खान भी बच्चों का हौंसला बढ़ाते दिखे।

आज से पहले कभी भी आराध्या और आजाद को ऐसे डांस करते नहीं देखा गया है। वैसे दोनों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आती रहती हैं। दोनों ही बच्चे इस दौरान रेल गाड़ी वाले गीत पर डांस करते दिखे। दोनों ही स्टार किड्स ने एक जैसी ड्रेस पहनी थी।

दूसरी तरफ स्टार किड्स के स्टार पैरेन्ट्स दर्शकों के बीच बैठे अपने बच्चों का हौंसला बढ़ा रहे थे। ऐश्वर्या ने तो बकायदा इन पलों का वीडियो भी शूट किया। देखना यह है कि आने वाले समय में स्टार किड्स अपने पैरेन्ट्स की तरह फिल्म जगत में किस्मत आजमाते हैं या फिर अपनी कोई राह बनाते हैं।

फिलहाल आप देखिए वो वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

Aaradhya's annual day performance was so cute! She's certainly got the moves haha! pic.twitter.com/qq4feoQj0P

— Bewitching Bachchans (@TasnimaKTastic) January 7, 2017