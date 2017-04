बॉलीवुड खिलाड़ी कुमार को हाल ही में फिल्म 'रुस्तम' के लिए बेस्ट एक्टर का नेशनल फिल्म अवॉर्ड मिला है। इसके बाद अक्षय कुमार ने देश के जवानों को एक और तोहफा दिया है। खबर के मुताबिक आतंकी हमलों में शहीद हुए परिजनों की मदद के लिए अक्षय ने 'भारत के वीर' नाम से एक वेबसाइट और ऐप लॉन्च की है। इसके जरिए आमलोग भी शहीदों के परिवारों की आर्थिक मदद कर सकेंगे। यह राशि सीधे परिजनों के खाते में जाएगी।

रविवार को दिल्ली में हुए कार्यक्रम में अक्षय कुमार ने कहा, 'इस वेबसाइट को बनाने में महज ढ़ाई महीने का समय लगा है। आतंकियों पर बनीं एक डॉक्यूमेंट्री देखते वक्त मुझे यह विचार आया। इस बात को करीब तीन महीने का वक्त बीत चुका है। मैंने देखा कि संगठन किस तरह आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने वाले शख्स के परिजनों की मदद करते हैं।'

अक्षय ने कहा, 'डाक्यूमेंट्री में आतंकियों का लीडर उन्हें बता रहा था कि आप यह काम करो। फिक्र मत करो। आपके परिवार के पास पैसे पहुंच जाएंगे। मैंने भी सोचा कि इस निगेटिव बात को कैसे पॉजिटिव तौर पर लिया जाए। उनका सपोर्ट तो छोटे-मोटे लीडर्स का है मगर हम तो पूरे 125 करोड़ लोग हैं।'

आपको बता दें कि अक्षय कुमार को इस काम में भारत सरकारी की ओर से सहयोग मिला है। अक्षय ने इसके लिए सभी का शुक्रिया भी अदा किया है।

अक्षय ने कहा, 'वर्दी पहनने वालों के दर्द से सभी जुड़ना चाहते हैं। ये एक छोटा सा सपना था। इसे पूरा करने में सरकार ने मदद की। मैं हाथ जोड़कर सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मेरे पिता फौज में थे। मैं उनका बेटा यहां आपके बीच हूं।'

अक्षय कुमार ने सोशल मीडिया पर सभी के प्रति अपना आभार व्यक्त किया है। आप भी पढ़िए ट्विट्स।

A heartfelt thank you to hon. @rajnathsingh,Shri. Rajiv Mehrishi and @paramiyer_ for making #BharatKeVeer possible 🙏🏻 pic.twitter.com/U0iOGicMp9

— Akshay Kumar (@akshaykumar) April 9, 2017