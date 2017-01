फिल्म फेयर अवॉर्ड्स के नॉमिनेशन की लिस्ट जारी कर दी गई है। सभी कैटेगरी को मिला लिया जाए तो भी अक्षय कुमार का नाम इस लिस्ट में नहीं है। जौकि अक्षय कुमार की साल 2016 में तीन फिल्में आई।

हाउसफुल 3 , एयरलिफ्ट और रुस्तम ने इस साल खासी कमाई की। अक्षय इनमें से एक के लिए भी नॉमिनेट नहीं हैं। हाल तो ये है ' ढिशुम ' में अक्षय ने कैमियो किया था लेकिन उस फिल्म का भी किसी कैटेगरी में जिक्र नहीं है। अवॉर्ड्स की लिस्ट में एक जगह अक्षय की एक फिल्म ' रुस्तम ' का नाम है लेकिन वो बेस्ट प्लेबैक सिंगर के लिए आतिफ असलम का।

