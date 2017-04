Previous

सलमान के शो पर अचानक पहुंच गए अक्षय कुमार, देखने वाले हो गए हैरान

बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान इन दिनों दबंग टूर को लेकर चर्चा में हैं। इसका आगाज हो चुका है। इस टूर पर सलमान के साथ बिपाशा बसु, डेजी शाह, एली अबराम जैसे सितारे गए हुए हैं। मगर एकाएक जब खिलाड़ी कुमार की एंट्री स्टेज पर हुई तो देखने वालों की खुशी का ठिकाना नहीं था।

सोशल मीडिया पर इस दौरान तैयार किया गया वीडियो वायरल हो रहा है। 'द बैंग टूर' में अक्षय कुमार ने स्टेज पर डांस भी किया। टूर पर सोनाक्षी सिन्हा, प्रभुदेवा और मनीष पॉल भी नजर आए। जानकारी के मुताबिक अक्षय केवल हॉन्ग कॉन्ग वाले शो पर ही मौजूद थे। आगे वो टीम का हिस्सा नहीं रहेंगे।

अभी इस टूर में बाकी सितारे ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड भी जाएंगे। जहां तक सवाल शो में खिलाड़ी कुमार की परफॉर्मेंस का है तो इस दौरान अक्षय ने 'खिलाड़ी 786', 'राउडी राठौर' और 'अजनबी' के गानों के अलावा सलमान के साथ 'तीस मार खां' की कव्वाली 'वल्लाह रे वल्लाह' पर भी परफॉर्म किया।

यह है वो वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

