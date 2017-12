भावुक अमिताभ बच्चन ने शशि कपूर को ऐसे किया याद

Next

मुंबई। अपनी खूबसूरती और दमदार अदाकारी के लिए मशहूर शशि कपूर की मौत की खबर आते ही बॉलीवुड से लेकर फैंस तक सदमे में आ गए। सोशल मीडिया पर भी लोग इस एवरग्रीन हीरो को याद कर रहे हैं।

सब अपने-अपने तरीक से इस महान अदाकार को याद कर रहे हैं। ऐसे में बॉलीवुड के बिग बी यानी अमिताभ बच्चा ने भी उन्हें एक ब्लॉग लिखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी।

शशि कपूर के निधन पर अमिताभ बच्चन ने शशि कपूर से जुड़ी कई यादें अपने ब्लॉग पर साझा की है। अमिताभ बच्चन ने उन्हें पहली बार मैगजीन पर देखने से लेकर पहली मुलाकात और आगे के सफर को याद किया है। बच्चन ने बताया कि शशि कपूर की याददाश्त बेहद शानदार थी। शशि कपूर को उन्होंने अपना खूबसूरत दोस्त, समधि बताया।

ब्लॉग में अमिताभ ने इस बात का जिक्र किया कि शशि कपूर उन्हें बबुआ कहकर बुलाते थे। ब्लॉग में अमिताभ लिखते हैं कि वह किस तरह शशि कपूर से प्रभावित थे, उनकी हेयरस्टाइल, उनका बिहेवियर कॉपी करते थे। अमिताभ ने बताया कि उन्हें शशि कपूर के घुंघराले बाल जो बड़ी बेतरतीबी से उनके माथे पर और कान के पास बिखरे रहते थे, बहुत पसंद थे।

अमिताभ लिखते हैं कि पत्नी जेनिफर की मौत के बाद शशि किस तरह अकेले हो गए थे। सदी के महानायक ने अपने ब्लॉग में लिखते हैं कि शशि को देखकर उन्होंने बहुत कुछ सीखा। बिग बी ने ब्लॉग में बताया है कि कैसे हर मुलाकात में शशि कपूर और उनकी दोस्ती गहरी होती चली गई।

T 2731 - To Shashji from your 'babbua' .. !! https://t.co/MFYeeR1Sbb pic.twitter.com/rfzDdDtiBk

— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) December 4, 2017