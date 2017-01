सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का शिकार डायरेक्टर अनुराग कश्यप ने ट्रोल करने वालों को ट्विटर पर करारा जवाब दिया है। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाले अनुराग ने कुछ यूं निकाली अपनी भड़ास।

डायरेक्टर अनुराग कश्यप सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। वे हर मुद्दे पर अपनी बात रखते हैं। इस बार उन्होंने ट्रोल करने वालों को जवाब दिया है। अनुराग ने ट्विट किया है कि, अकारण ट्रोलिंग की जा रही है। आप देख सकते हैं जो लोग यह कर रहे हैं उनकी आईक्यू एवरेज है। कोई आश्चर्य नहीं है क्योंकि ये लोग ट्रोल करने से पहले बेरोजगार थे। तो सुना आपने, अनुराग ने ट्रोल करने वालों को यह जवाब दिया। आपको बता दें कि, अनुराग ने कुछ महीनों पहले 'एे दिल है मुश्किल' फ़िल्म में पाकिस्तानी एक्टर फवाद ख़ान के होने के कारण सिंगल थिएटर में रिलीज को रोके जाने को लेकर ट्विट किया था। उन्होंने यहां तक की पीएम मोदी को कहा था कि, वे अपनी पाकिस्तान विजिट को लेकर माफी मांगे।

Just going through the unprovoked trolling and you can see the average IQ of the lot ..no wonder they were jobless before they became trolls

— Anurag Kashyap (@anuragkashyap72) January 10, 2017