Previous

Next

शशि कपूर के निधन पर सेलिब्रिटीज ने जताया दुःख

संबंधित खबरें

मुंबई। बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता शशि कपूर का सोमवार शाम मुंबई में निधन हो गया है। इस ख़बर के मिलते ही बॉलीवुड के कलाकार, नेता और क्रिकेट जगत के सितारे स्तब्ध और शोकाकुल हैं। अभिनेता प्रसिद्ध अभिनेता को ट्विटर के जरिए श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं।

शशि कपूर के निधन के बार नेता-अभिनेता और क्रिकेट प्लेअर्स श्रद्धांजलि दे रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शशि कपूर के निधन पर दु:ख जताया।

One Of The Greatest Actor Of Bollywood, #ShashiKapoor Passed Away Today. He Will Always Be Remembered For His Contribution To Film Industry. Om Shanti.🙏 pic.twitter.com/GKyrGmvVKN

— Narendra Modi (@narendramodi177) December 4, 2017

शशि कपूर की को-स्टार रही मशहूर अभिनेत्री सिमी ग्रेवाल ने ट्विटर पर लिखा है कि मेरे को-स्टार के जाने से बहुत दुखी हूं।

Am deeply saddened by the passing away of my co-star #ShashiKapoor. The last of that generation of Kapoors gone. A gentleman and friend gone. An era gone.. All that remains are his films...and precious memories.. 😭 RIP Shashi-ji.

— Simi Garewal (@Simi_Garewal) December 4, 2017

अजय देवगन ने लिखा कि आपको कभी नहीं भूल पाएंगे।

You won't be forgotten. Rest in peace #ShashiKapoor ji.

— Ajay Devgn (@ajaydevgn) December 4, 2017

कपूर खानदान के सदस्य रणबीर कपूर ने इस दुखद ख़बर के बाद ट्विटर पर दु:ख जताया।

RIP #ShashiKapoor Ji! Our heartfelt condolences to the the Kapoor family 💔 pic.twitter.com/Uen6sCanqp

सिंगर मिका सिंह ने भी शशि कपूर को श्रद्धांजलि अर्पित की।

Extremely sad news that our most favourite, handsome & stylish actor #ShashiKapoor has passed away today. May God bless his soul, RIP. The entire Kapoor family are very good looking but he was most definitely the best looking. pic.twitter.com/aValgof02V

— King Mika Singh (@MikaSingh) December 4, 2017 पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने शशि कपूर को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि आप आने वाली जेनरेशन को हमेशा इंस्पायर करते रहेंगे।

One of the most iconic dialogues ever, #ShashiKapoor . You will continue to inspire future generation of actors. Condolences to family and friends. pic.twitter.com/QBoLf7IlPb

— Virender Sehwag (@virendersehwag) December 4, 2017

पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने ट्विटर पर शशि कपूर के निधन पर दु:ख जताया है।

Saddened at the passing away of legendary actor #ShashiKapoor . Heartfelt condolences to his family. pic.twitter.com/nK0tYrZJYk

— Mohammad Kaif (@MohammadKaif) December 4, 2017

डायरेक्टर राहुल ढोलकिया ने भी शोक जताया है और ट्विटर पर शशि कपूर की फोटो शेयर की है।

so sad to here about #ShashiKapoor ji. His contribution to Indian Cinema and the performing Arts was incredible. R.I.P. Sir.

— rahul dholakia (@rahuldholakia) December 4, 2017

जावेद जाफरी ने लिखा है कि उनके फेवरेट एक्टर्स में से एक नहीं रहे। साथ में उन्होंने शशि कपूर की फोटो भी शेयर की है।

One of my favourites passed away today. A handsome charming gentleman who entertained us for 40+ years. His endearing smile will be embedded in my memories.

आपको बता दें कि, शशि कपूर लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उनके भतीजे रणधीर कपूर ने इस ख़बर की पुष्टि की है। शशि कपूर ने अपने करियर की शुरुआत 1944 में की थी। उन्होंने शकुन्तला नामक नाटक से करियर की शुरुआत की थी। वह तीन बार नेशनल अवार्ड भी हासिल कर चुके हैं।

उन्हें वर्ष 2014 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। ख़बर है कि शशि सोमवार की सुबह कोकिलाबेन में चेस्ट इन्फेक्शन की वजह से भर्ती कराये गये थे। लेकिन शाम होते-होते यह दुखद ख़बर आयी।