नब्बे के दशक में एक फिल्म आई थी 'हम से है मुकाबला'। साउथ की इस फिल्म को हिंदी में रीमेक किया गया था। इसका गीत 'उर्वशी-उर्वशी' बहुत चर्चित भी हुआ था। इसमें कॉलेज की पढ़ाई, नौकरी जैसी चिंताओं को भूलकर 'टेक इट इजी पॉलिसी' कहा गया था। इस बार रहमान ने फिर इस सॉन्ग को तैयार किया है।

इस बार भी गाने में 'टेक इट इजी पॉलिसी' तो है मगर मुद्दे बदल गए हैं। पढ़ाई और कॉलेज की जगह इस बार डोनॉल्ड ट्रंप, हिलेरी क्लिंटन और नोटबंदी ने ले ली है। आपको बता दें कि इस गाने को सोशल मीडिया पर मिले सुझाव के माध्यम से तैयार किया गया है।

'Ok Jaanu' में भी इस गाने को जगह मिली थी मगर एआर.रहमान ने इस गाने को और भी बेहतर करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया। वैसे तो यह गाना तमिल में ही है। मगर यह इतना बढ़िया बना है कि भाषा आपके आड़े नहीं आएगी।

मसलन इसके बोल कुछ इस तरह के हैं। जैसे 'अगर डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बन जाए, तो टेक इट इजी पॉलिसी, अगर पांच सौ का नोट बेकार हो जाए, तो टेक इट इजी पॉलिसी...'। इस गाने को एमटीवी की ओर से ट्विटर पर फैन्स के साथ शेयर किया गया है। इसे सभी पसंद भी कर रहे हैं।

आप भी देखिए इस गाने का वीडियो।

Remember when @arrahman crowdsourced new lyrics from YOU for a reimagined version of Urvasi Urvasi?

Well, HERE IT IS! And it's GENIUS. pic.twitter.com/k7xqLYemyI

— MTV India (@MTVIndia) January 11, 2017