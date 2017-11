'पद्मावती' के लिए फ़िल्म इंडस्ट्री में 15 मिनट का ब्लैक आउट

विरोध-प्रदर्शन और धमकियों के बाद संजय लीला भंसाली की फ़िल्म 'पद्मावती' पर जहां बैन की मांग ज़ोर पकड़ रही है, वहीं फ़िल्म इंडस्ट्री में इस फिल्म के लिए समर्थन मिलने की कवायद तेज़ होने लगी है। फ़िल्म और टीवी इंडस्ट्री से जुड़े लोगों ने पद्मावती के प्रति सपोर्ट जताने के लिए ब्लैक आउट का एलान किया है।

फ़िल्ममेकर अशोक पंडित ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। रविवार को 3.30 बजे फ़िल्मसिटी के गेट पर फ़िल्म और टीवी इंडस्ट्री के लोग 15 मिनट का ब्लैक आउट आयोजित कर रहे हैं। पंडित ने ट्वीट में लिखा है- संजय लीला भंसाली और दूसरे फ़िल्मकारों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताने के लिए फ़िल्म और टीवी इंडस्ट्री एकजुट हो गई है, ताकि हम जैसी चाहते हैं वैसी फ़िल्में बना सकें। इस कैंपेन को 'मैं आज़ाद हूं' नाम दिया गया है।

इस आयोजन के प्रचार के लिए एक पोस्टर तैयार किया गया है, जिस पर संजय छेल की लिखी कविता अंकित की गयी है। इस कविता में सवाल उठाया गया है कि फ़िल्मकार होने के नाते मैं सबका मनोरंजन करता हूं। मगर, फिर भी मुझे ही अक्सर निशाना बनाया जाता है।

Film & TV Industry unites, to show our solidarity & stand by #SanjayLeelaBhansali & all the filmmakers, so we can make the films we want to. Share this message & join us, before the hooligans knock at ur doors.#WeSupportPadmavati #MainAzaadHoon? #15MinuteBlackout @FilmPadmavati pic.twitter.com/zHTTfBRNym

— Ashoke Pandit (@ashokepandit) November 24, 2017