श्रीदेवी स्टारर 'माॅम' में नवाज़ूद्दीन सिद्दीकी भी है, यह खबर तो पहले से थी लेकिन वे इसमें कैसे दिखेंगे इसका अंदाजा अब हुआ है। मेकर्स ने नवाज का लुक जारी कर दिया है।

फ़िल्म 'मॉम' का पोस्टर और टीज़र पहले ही रिलीज़ किया जा चुका है। तभी से यह फिल्म चर्चा में है। इस फ़िल्म में श्रीदेवी के साथ नवाज़ूद्दीन सिद्दीकी भी है जिन्होंने हाल ही में इस फ़िल्म से अपने किरदार का फर्स्ट लुक रिविल किया है और यह काफ़ी इम्प्रेसिव है।

फ़िल्म के नाम से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह एक मां की कहानी है। यह एक थ्रिलर है जिसे रवि उद्य्वर डायरेक्ट कर रहे हैं। वैसे तो कहा जा रहा था कि मॉम में नवाज़ सिर्फ़ एक स्पेशल अपीयरेंस दे रहे हैं मगर ख़बरें यह भी थी कि इनका कुछ समय का रोल भी फ़िल्म की कहानी का अहम् हिस्सा है।

श्रीदेवी, नवाज़ के साथ फ़िल्म में अक्षय खन्ना और अभिमन्यु सिंह भी हैं। पहले इस फ़िल्म को रवीना टंडन की फ़िल्म मातृ से कम्पेर किया जा रहा था मगर मेकर्स का कहना है कि दोनों फ़िल्में काफ़ी अलग हैं। 'मॉम' 7 जुलाई को रिलीज़ होने वाली है। यहां देखिये नवाज़ का बेहतरीन लुक-

Things may not be what they seem. #LooksCanBeDeceptive @MOMTheMovie @SrideviBKapoor @ZeeStudios_ pic.twitter.com/Fj9MYotc9g

— Nawazuddin Siddiqui (@Nawazuddin_S) May 4, 2017