रोहित शेट्टी और करण जौहर मिलकर बना रहे 'सिंबा', हीरो हैं रणवीर सिंह

रणवीर सिंह और रोहित शेट्टी ने एक फिल्म के लिए हाथ मिलाया है। इसके हीरो होंगे रणवीर सिंह।

इससे पहले रोहित और रणवीर सिंह ने नूडल्स के विज्ञापन में एक्शन का तड़का लगाया था। उस वक़्त से ही ख़बरें आ रही थीं कि दोनों अब फ़िल्म में भी काम करेंगे। फिर रोहित ने पिछले दिनों बात पक्की भी कर दी थी कि दोनों साथ आ रहे हैं।

अब इस ख़बर की आधिकारिक रूप से घोषणा भी हो गई है कि रणवीर को रोहित का ही नहीं बल्कि करण जौहर का भी साथ मिल रहा है। जी हां, तारीख भी तय हो चुकी है, अगले साल यानी 2018 की 28 दिसंबर आप अभी से कैलेंडर में मार्क कर लें, क्योंकि रणवीर की रोहित शेट्टी और करण जौहर के साथ आने वाली फ़िल्म 'सिंबा' इसी दिन रिलीज़ होगी।

फ़िल्म का फर्स्ट लुक जारी कर दिया गया है, जिसमें रणवीर अपने रिअल अंदाज़ यानी बिंदास रूप में नज़र आ रहे हैं। रणवीर फ़िल्म के फर्स्ट लुक में पुलिस इंस्पेक्टर के लुक में हैं। लेकिन, लुक से एक बात और स्पष्ट है कि रोहित की सुपरहिट फ्रेंचाइजी 'सिंघम' की तरह यह गंभीर पुलिस ऑफिसर की कहानी नहीं होगी, क्योंकि यह फ़र्स्ट लुक काफी कूल और बिंदास दिख रहा है।

इस फ़िल्म की और दिलचस्प बात बताते हैं, यह तेलुगु फ़िल्म 'टेंपर' का रीमेक है। रणवीर, जूनियर एनटीआर वाली भूमिका में होंगे। यह देखना भी दिलचस्प होगा कि रोहित का ये कॉमेडी सिंघम क्या धमाल मचाता है।

28th December 2018!! ROHIT SHETTY will be back!!!! RANVEER SINGH as #SIMMBA pic.twitter.com/tCltwAKznZ

— Karan Johar (@karanjohar) December 7, 2017