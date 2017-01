Previous

'कमांडो 2' का फर्स्ट लुक हुआ जारी

'कमांडो अ वन मैन आर्मी' साल 2013 में रिलीज़ हुई थी। इस फ़िल्म में विद्युत जामवाल को एक अलग पहचान मिली। वैसे तो विद्युत् को जॉन अब्राहम के साथ फ़िल्म 'फाेर्स' में भी देखा गया था मगर, 'कमांडो' के बाद उनके कई दीवाने पैदा हुए।

लडकियों के दिल की धड़कन विद्युत् एक बार फिर अपनी कमांडोगिरी दिखाने वाले हैं। यह तो आप सभी जानते ही होंगे कि कमांडो की सीक्वल बन रही है और अब विद्युत् ने रिविल किया है इस सीक्वल का फर्स्ट लुक!

विद्युत् के आंखो पर पैसों की पट्टी बंधी हुई है और यह लुक लग रहा है काफी इंट्रेस्टिंग! विद्युत् ने यह लुक अपने ट्वीटर अकाउंट पर शेयर किया है और लिखा, "Finding out the truth is commando's first priority. Gear up for #Commando2 @relianceEnt @penmovies @sunshinepicture"

आपको बता दें कि इस सीक्वल में विद्युत् के ओपोजिट अदा शर्मा नज़र आएंगी। कमांडो की तरह इस सीक्वल को भी विपुल अमृतलाल शाह प्रोड्यूस कर रहे हैं। कमांडो 2 इस साल 3 मार्च को रिलीज़ होने वाली है।