Previous

शाहरुख खान ने मान ही लिया कि बिग बी से ही सब सीखा है

संबंधित खबरें

शाहरुख़ ख़ान की फिल्म 'रईस' की तारीफ अमिताभ बच्चन ने की है। जवाब में सुपरस्टार ने कहा कि आपसे ही सीखा है।

आम जनता हो या फिल्मी सितारे... शाहरुख़ की रईस इन दिनों सभी की चर्चा में है। जिन्होंने रईस देखी होगी वो अच्छे से जानते होंगे इस फ़िल्म से अमिताभ का क्या कनेक्शन है। 70-80 के दशक के दौर पर आधारित इस फ़िल्म में शाहरुख़ भी फ़िल्म दीवार के एंग्री-यंग-मैन की तरह एक्शन सीन्स करते दिखाई दे रहे थे!

बिग बी ने ट्विटर पर शाहरुख़ की फ़िल्म रईस की तारीफ की और फिर शाहरुख़ ने किया बच्चन साहब का धन्यवाद..फिर अमिताभ ने दिया उसका जवाब और यह सिलसिला यूं ही चलता रहा! और यकीन कीजिये इनके इस ट्वीटर कन्वर्सेशन को आप भी खूब एन्जॉय करेंगे! यहां देखिये फ़िल्म कभी ख़ुशी कभी ग़म में साथ दिखाई देने वाली इस जोड़ी की मजेदार बातचीत...

T 2515 - Congratulations Shahrukh .. RAEES .. loved your anger in it !! pic.twitter.com/cfRr24jz0n — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) January 26, 2017

इसके बाद शाहरुख़ ने जवाब में कहा कि "आपसे ही सीखा है!"

Aap se hi seekha hai sir. https://t.co/i7rG0gYsrn — Shah Rukh Khan (@iamsrk) January 26, 2017

बात आगे बढ़ी और एक बार फिर अमिताभ ने SRK की तारीफों के पुल बांधे और शाहरुख़ ने भी बड़ा इंट्रेस्टिंग जवाब दिया -

@iamsrk ya right .. !!! ?? haha .. no seriously some moments were electric !! — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) January 27, 2017

Sir when playing drunk, angry, powerful, comic or swaggy the inspiration is always u. Actually for all emotions it’s u https://t.co/NoBR4NFuMF — Shah Rukh Khan (@iamsrk) January 27, 2017