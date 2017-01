Previous

बिग बॉस के घर से बाहर हो गए हैं गौरव चोपड़ा

अनुप्रिया वर्मा, मुंबई। जहां एक तरफ दर्शक यह उम्मीद लगाकर बैठे थे कि गौरव चोपड़ा बिग बॉस के फाइनालिस्ट्स में शामिल होंगे, वहीं बिग बॉस के घर से इस बार गौरव के इविक्शन को देखकर सभी हैरान हैं। हकीकत यही है कि इस बार गौरव शो के बाहर आ चुके हैं।

रविवार के एपिसोड में सलमान ख़ान ने तो किसी इविक्शन का एलान नहीं किया, लेकिन उनके जाने के बाद एपिसोड में दिखाया गया कि गौरव बेघर हो रहे हैं। गौरव के शॉकिंग इविक्शन से पहले उनकी और बानी की खट्टी-मीठी दोस्ती की झलकियां दिखाई गईं। गौरव का इविक्शन देखकर कुछ फैंस सोच रहे थे कि उन्हें सीक्रेट रूम में भेजा गया होगा जैसे प्रियंका जग्गा और स्वामी ओम को भेजा गया था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। गौरव फाइनली घर से बाहर हो चुके हैं और इसकी पुष्टि उनके बड़े भाई राघव चोपड़ा ने ट्वीटर पर की है।

#GauravChopra is out of #BB10

— Raghav Chopra (@AarSee) December 31, 2016

गौरव घर के सबसे स्ट्रांग कंटेस्टेंट्स में शामिल थे और माना जा रहा था कि विनर के तौर पर वो दूसरों को कड़ी टक्कर देंगे। इसीलिए उनका बाहर होना सभी को शॉक कर रहा है। अब सवाल ये है कि जीत के दावेदार समझे जा रहे गौरव आखिरकार इतने कमजोर कैसे हो गए कि इविक्ट होना पड़ा। जानकारों का कहना है कि गौरव शुरुआती दौर में काफी अच्छा खेल रहे थे और उनकी फैन फॉलोइंग भी अच्छी हो गयी थी, लेकिन फिर उन्होंने बानी की कठपुतली बनकर खेलना शुरू किया, उनके फैंस को ये अच्छा नहीं लगा।

जो गौरव शुरू में सबको लीड करके चलते थे, वो धीरे-धीरे साइड में होते चले गए। घर में कई ऐसे मौक़े आए जब फैंस को लगा कि वो स्टैंड लेंगे, लेकिन गौरव बानी को लेकर एक कोने में चले जाते थे और हर प्रॉब्लम से कट जाते थे। जब कोई उनको इसके लिए टोकता था तो वो ख़ुद को जस्टिफाई करने लगते थे। उनके फ़ैंस को शायद ये अंदाज़ नागवार गुज़रा। गौरव के भाई ने बताया है कि वो बिल्कुल ठीक हैं।

#GauravChopra will speak soon. He's fine. Understands and accepts narrative #BB10 taking. #BaniJ was only true friend inside. More soon.

— Raghav Chopra (@AarSee) January 1, 2017

गौरव के बेघर होने के बाद बानी बिल्कुल अकेली हो गई हैं क्योंकि गौरव की उनका सपोर्ट सिस्टम थे। गौरव के अलावा बानी की किसी से साथ नहीं बनती। लिहाजा वो बेहद दुखी हैं। बानी इस बात को लेकर भी डरी हुई हैं कि अगली बार वो शो से आउट ना हो जाएं। इस हफ्ते नॉमिनेशंस होने हैं।