शाहरुख खान को यूं तो अवॉर्ड्स और बधाइयां मिलती रहती हैं, लेकिन इस बार अवॉर्ड हासिल करने के बाद उन्हें जिस शख़्स की बधाई मिली है, उससे सुपरस्टार हैरान रह गए। किंग खान को बधाई देने वाले ये जनाब गोविंदा हैं, जो सलमान खान से संबंध बिगड़ने के बाद आजकल बॉलीवुड में नए दोस्तों की तलाश में हैं।

गोविंदा और शाहरुख के बीच कभी इस तरह की दोस्ती नहीं रही है कि वो बधाइयां एक्सचेंज करें। शाहरुख के मुक़ाबले गोविंदा सलमान के ज्यादा नज़दीक़ रहे हैं। उनके साथ पार्टनर जैसी हिट फ़िल्म में काम भी कर चुके हैं, लेकिन फिलहाल सलमान गोविंदा के दोस्तों की लिस्ट में नहीं हैं।

हाल ही में अपने जन्मदिन के मौक़े पर गोविंदा ने मीडिया से बातचीत में ये स्वीकार किया कि सलमान के साथ उनके संबंध पहले जैसे नहीं हैं। ऐसे में चीची को नए दोस्तों की जरूरत है, जो उनकी अपकमिंग फ़िल्म 'आ गया हीरो' के प्रमोशन में मदद कर सकें। शाहरुख को अवॉर्ड के लिए विश करना गोविंदा की इसी स्ट्रेटजी का हिस्सा माना जा रहा है।

@iamsrk Congratulations on winning the Editor’s Choice Best Actor of the Year for Fan.

— Govinda (@Govinda_HeroNo1) December 22, 2016