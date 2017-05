लंबे समय से बन रही कमल हासन की 'विश्वरूप 2' को लेकर सुपरस्टार ने एक टारगेट तय किया है। यह लक्ष्य है इस फिल्म को 2017 में रिलीज करने का।

कमल ने तमाम भाषाओं में 'विश्वरूप 2' का फर्स्ट लुक जारी किया है। वैसे 2013 में आई फिल्म 'विश्वरूपम' तो आपको याद होगी ही। इसमें कमल हासन ने डायरेक्शन, प्रोडक्शन और एक्शन किया था। वो इस फिल्म में लीड रोल में भी थे। 'विश्वरूप 2' इस फिल्म का सीक्वल है।

इस फिल्म के भी राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर कमल हासन हैं। कमल ने इसमें एक्टिंग भी की है। पोस्टर में आप देख पाएंगे कि, कमल काफी इमोशनल हैं और अपना हाथ उन्होंने सीने पर रखा हुआ है। उनके चेहरे पर कुछ चोट भी हैं। वहीं भारत का तिरंगे को सुपरइम्पोज किया गया है।आपको बता दें कि यह फिल्म हिंदी, तमिल और तेलुगु में रिलीज़ होगी।

'विश्वस्वरूप 2' को 2017 में रिलीज़ किया जाएगा, यह तो तय हो गया है लेकिन तारीख अभी तय नहीं है। इसमें राहुल बोस, प्रिया कुमार और एंड्रिया जेरेमा खास भूमिका में दिखाई देंगे।

With love my country and it's people pic.twitter.com/3zdir7u1Gh

— Kamal Haasan (@ikamalhaasan) May 2, 2017