'सिमरन' की शूटिंग पूरी, देखिए कंगना रनोट का अंदाज

फिल्ममेकर हंसल मेहता की फिल्म 'सिमरन' की शूटिंग पूरी हो चुकी है। कंगना रनोट इस फिल्म में लीड रोल निभा रही हैं। फिल्म के निर्देशक मेहता ने खुद इस बात को सोशल मीडिया पर फैन्स के साथ साझा किया। इसके साथ एक तस्वीर भी शेयर की।

फोटो में कंगना भी नजर आ रही हैं। मेहता ने लिखा, 'क्रू और दोस्तों का शुक्रिया। क्या सफर रहा।' 'सिमरन' की शूटिंग पिछले साल अक्टूबर में अमेरिका के अटलांटा में शुरू हुई थी। फिल्म इसी साल सितंबर में रिलीज हो रही है। जानकारी के मुताबिक 'सिमरन' एक सत्य घटना से प्रेरित एक फिल्म है जो कि अमेरिका में भारतीय नर्स के ठगी के कारनामों पर केंद्रित है।

कंगना इसमें लीड रोल निभा रही हैं। वो एक ऐसी नर्स बनी हैं जो अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपराध की दुनिया से जुड़ जाती है।

यह पहला मौका है जब हंसल और कंगना एक साथ काम कर रहे हैं। कंगना की पिछली फिल्म रंगून थी जो कि असफल रही। अब उन्हें 'सिमरन' से ही उम्मीद है। इसके बाद कंगना 'झांसी की रानी' बनने की तैयारियों में जुट गई हैं। इसका निर्देशन केतन मेहता करेंगे।

फिलहाल आप देखिए वो तस्वीर जो हंसल मेहता ने साझा की है।

And it's a wrap on #Simran. Thank you crew and friends. What a journey this has been! pic.twitter.com/zv2o20ZgIt

— Hansal Mehta (@mehtahansal) April 23, 2017

Kangana with Bhushan Kumar, Hansal Mehta and Shailesh Singh at the #Simran wrap up party! 😊 pic.twitter.com/0HJDPxjq9f

— Kangana Ranaut Daily (@KanganaDaily) April 23, 2017