Previous

Next

नए साल में कपिल शर्मा लाएंगे नए शो

संबंधित खबरें

अनुप्रिया वर्मा, मुंबई। नए साल की शुरुआत के साथ ही कपिल शर्मा ने अपने फैन्स को नई सौगात दे दी है। अगर आप कपिल की कॉमेडी के फैन हैं तो नए साल में कपिल ने आपको और ज्यादा हंसाने का इंतजाम कर दिया है।

कपिल शर्मा के सोनी टीवी पर प्रसारित हो रहे द कपिल शर्मा शो को दर्शकों ने काफी पसंद किया है। अब इसी के साथ दर्शकों को कपिल की तरफ से नया तोहफ़ा मिलने वाला है। कपिल ने अपने ट्वीटर पर अनाउंस किया है कि जल्द ही वह दो और शो लांच करने जा रहे हैं और यह दोनों शो कॉमेडी होंगे। लेकिन इसका यह कतई मतलब नहीं है कि कपिल ने अपने सोनी टीवी के शो को रैप अप करने का निर्णय लिया है।

First news of the year.. k9 is producing two comedy shows ... hope u will like .. stay happy ..

— KAPIL (@KapilSharmaK9) December 31, 2016

पहले ही यह खबरें आ रही थीं कि इस शो को बंद करने पर विचार किया जा रहा है। मगर सोनी प्रमुख ने कपिल को अधिक फीस देकर रोक लिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कपिल अपने प्रोडक्शन का विस्तार चाहते हैं। इसलिए उन्होंने यह निर्णय लिया है।

नए शो कॉमेडी होंगे। ये तो तय है कि ये रिअलिटी या फिक्शन होंगे। इसका खुलासा अभी नहीं किया गया है। वैसे कपिल इस वक्त अपनी दूसरी फिल्म फिरंगी की शूटिंग में भी मसरुफ हैं। यानि 2017 कपिल के लिए काफी बिजी रहने वाला है।