करण जौहर ने भद्दी टिप्पणी करने वाले को दिया करारा जवाब

सोशल मीडिया में सेलेब्स को कई बार दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई बार यह ट्रोलिंग हद से ज्यादा बढ़ जाती है। फिल्ममेकर करण जौहर के साथ भी इस बार कुछ ऐसा ही हुआ। हालांकि जौहर ने सभी को बेबाक जवाब दिया।

दरअसल एक सीनियर जर्नालिस्ट ने करण जौहर के साथ किए इंटरव्यू का वीडियो ट्वीटर पर शेयर किया। इस वीडियो पर राहुल त्रिपाठी एबीवीपी नाम के ट्वीटर हैंडल से कमेंट किया गया, So a chhaka interviewing another chhaka.

करण ने इस ट्वीट को रिट्वीट करने के साथ लिखा, 'त्रिपाठी जी... आपको रविवार की शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं, आप जल्दी स्वस्थ होंगे। अपनी दवाएं लेना ना भूलें। साथ ही हर घंटे पर गार्गल करना ना भूलें।'

Tripathiji...a very happy Sunday to you....I hope you recover quickly....don't forget your meds! Also make sure you gargle 2 hourly! https://t.co/hqGrxQm45D

— Karan Johar (@karanjohar) April 23, 2017

करण के इस जवाब को कई फॉलोअर्स ने पसंद किया है। कुछ ने ये भी कहा है कि उन्हें ऐसे फॉलोअर्स को जवाब देने की कोई जरुरत नहीं है। एक ने लिखा कि इसके साथ 'Get Well Soon' भी लिखना चाहिए था।