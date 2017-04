बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सैनन ने रविवार को सोशल मीडिया पर फैन्स के साथ एक वीडियो शेयर किया। इसमें वो सुशांतसिंह राजपूत के साथ नजर आ रही हैं। वीडियो में सुशांत और कृति एक खेल खेलते दिख रहे हैं। इस स्पेलिंग गेम में दोनों सितारों ने फिल्म 'राबता' के ट्रेलर की रिलीज डेट को लेकर इशारा दिया है।

इसके मुताबिक फिल्म का ट्रेलर 17 अप्रैल 2017 को जारी किया जाएगा। आपको बता दें कि दिनेश विजान के निर्देशन में बनी फिल्म 'राबता' का पहला लुक पहले ही जारी किया जा चुका है। इसमें सुशांत सिंह राजपूत और कृति सैनन के रोमांस की झलक नजर आई।

फिल्म की रिलीज डेट पहले ही घोषित की जा चुकी है। इस रोमांटिक ड्रामा में कृति सैनन और सुशांत सिंह राजपूत लीड रोल में हैं। यह पहला मौका है जब सुशांत और कृति ने पहली बार एक साथ काम किया है। 'राबता' की रिलीज डेट 9 जून 2017 घोषित की गई है। फिल्म के प्रोड्यूसर दिनेश विजान और भूषण कुमार हैं।

'राबता' में कृति ने भी एक्शन सीन किए हैं। इसके लिए कृति को वेट ट्रेनिंग और सही बॉडी-लैंग्वेज के लिए मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग भी ली थी। सुशांत ने भी इस फिल्म के लिए खूब मेहनत की। आपको बता दें कि इस फिल्म में कृति के साथ 'दिलवाले' में काम कर चुके वरुण शर्मा भी हैं।

फिलहाल आप देखिए वो वीडियो जो कृति ने सोशल मीडिया पर फैन्स के साथ शेयर किया।

So 'Trailer out Tomo' ,but @itsSSR I won this game! Next time come up with better words 😜#RaabtaTrailerTomorrow @RaabtaOfficial pic.twitter.com/cWfJwmJqn8

— Kriti Sanon (@kritisanon) April 16, 2017