So much fun beating the heat with all u guys! @rebelwilson @andybovine @hugh_sheridan @straussschulson #Repost @rebelwilson (@get_repost) ・・・ Shooting in Central Park! @hugh_sheridan @priyankachopra @andybovine @straussschulson

A post shared by Priyanka Chopra (@priyankachopra) on Jul 11, 2017 at 6:30pm PDT