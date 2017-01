Previous

माहिरा ख़ान को निर्देशक ने याद दिला दिए छाले

शाहरूख़ ख़ान की मोस्ट अवेटेड फ़िल्म 'रईस' का जालिमा सॉन्ग रिलीज हो चुका है। इसको लेकर डायरेक्टर राहुल ढोलकिया ने माहिरा ख़ान से इस सॉन्ग के पहले दिन के बारे में पूछा तो उन्होंने अलग अंदाज में दिया जवाब।

'रईस' की डायलॉगबाजी सोशल मीडिया पर खूब चल रही है। कभी शाहरूख़ फ़िल्म को लेकर कुछ ट्विट करते हैं तो कभी फैंस से बात करने अॉनलाइन आ जाते हैं। लेकिन अब सोशल मीडिया प्रमोशन के मैदान में फ़िल्म के डायरेक्टर राहुल ढोललिया कूदे हैं। हाल ही में रिलीज हुआ सॉन्ग जालिमा तो आपने सुना ही होगा। इसमें शाहरूख़ और माहिरा ख़ान गरबा करते नज़र आ रहे हैं। इस सॉन्ग को लेकर राहुल ने माहिरा से ट्विटर पर पूछा कि क्या उन्हें इस सॉन्ग की रिहर्सल का पहला दिन याद है। जब प्रेक्टिस करते हुए पैर में छाले आ गए थे। तो माहिरा ने जवाब देते हुए ट्विट किया कि, मैं कभी नहीं भूल सकती जब पैर में छाले हो गए थे। वस यह हमेशा याद रहता है कि, आप कहते थे तुम कर सकती हो।

शाहरूख़ और माहिरा ख़ान स्टारर फ़िल्म 'रईस' 25 जनवरी को रिलीज हो रही है। फ़िल्म के जालिमा सॉन्ग में दोनों ने गरबा की स्टेप्स की हैं।