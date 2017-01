Previous

सिंगर मिका सिंह ने डोनाल्ड ट्रम्प की बेटी इवांका के साथ खिंचवाई सेल्फी

संगीत की दुनिया के चर्चित सिंगर मिका सिंह हाल ही में वाशिंगटन डीसी में नजर आए। मौका था प्रेसिडेंशियल इनॉग्रेशन का। इस बात को खुद मिका ने ट्विटर पर फैन्स के साथ साझा किया। मिका ने इन पलों का खूब मजा लिया।

इतना ही नहीं अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की बेटी इवांका ट्रम्प के साथ सेल्फी भी खिंचवाईं। आपको बता दें कि यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प शुक्रवार से अपना ऑफिस शुरु करने वाले हैं। इसी सिलसिले में यह इवेंट भी आयोजित किए गए।

मिका जब से यहां पहुंचे हैं तभी से वो लगातार ट्विटर पर तस्वीरें शेयर कर रहे हैं। आप भी देखिए इवांका के साथ उनकी एक तस्वीर।

Enjoying this wonderful party..thanxx @IvankaTrump for such a great hospitality.. it is lovely meeting you God bless pic.twitter.com/0sLcWsekKW

— King Mika Singh (@MikaSingh) January 20, 2017

What a privilege it is being in the same vicinity as @realDonaldTrump..His presence has brightened up the whole evening. pic.twitter.com/Kd9l3i2KDy

