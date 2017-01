'बिग बॉस' के आंगन में शादी की शहनाइयां बजने वाली हैं। सूत्रों के मुताबिक़, शो में मोनालिसा के बाॅयफ्रेंड विक्रांत सिंह राजपूत को बुलाया जाएगा और वो मोना को शादी के लिए प्रपोज़ करेंगे।

बिग बॉस का सफ़र अपनी मंज़िल पर पहुंचने वाला है और शो में अब बहुत कुछ करने के लिए बचा नहीं है। नितिभा कौल के बाहर होने के बाद अब मनु, मनवीर, मोनालिसा, बानी, लोपामुद्रा और रोहन मेहरा घर में बचे हैं। इसलिए इसे दिलचस्प बनाने के लिए अब कुछ ऐसी इवेंट्स प्लान की जा रही हैं, जिनसे दर्शकों की उत्सुकता बनी रहे। इसी के तहत शो में मोनालिसा की शादी को एंटरटेनमेंट का ज़रिया बनाया जाएगा।

Mona Lisa to marry boyfriend Vikrant Singh Rajpoot on Bigg Boss

