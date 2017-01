मशहूर अभिनेता ओम पुरी के निधन से पूरी फिल्म इंडस्ट्री दुखी है। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ओम ऐसे अचानक चले जाएंगे। अपनी फ़िल्मों के ज़रिए लोगों के दिलों तक पहुंचे ओम को सभी मिस कर रहे हैं।

नवाज़उद्दीन सिद्दीक़ी ने भी ओम पुरी को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी है। हालांकि नवाज़ का अफ़सोस इसलिए भी बढ़ गया है, क्योंकि वो उनके साथ मंटो में काम करने वाले थे। ओम पुरी के अचानक चले जाने से नवाज़ के हाथ से एक सुनहरा मौक़ा निकल गया है। नवाज़ ने अपने दुख को सोशल मीडिया में ज़ाहिर करते हुए लिखा है- ''दुनिया के सर्वश्रेष्ठ एक्टर, मेरे जैसे कइयों के लिए प्रेरणा, वो मेरे साथ मंटो में काम करने वाले थे। ख़बर से बेहद दुखी हूं। श्रद्धांजलि, ओम पुरी साहब।''

The Best Actor in World, An inspiration 2 me & many, he was suppose 2 work with me in Manto.Deeply saddened by da news, RIP #OmPuri Saab 🙏

— Nawazuddin Siddiqui (@Nawazuddin_S) January 6, 2017