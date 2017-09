Previous

एमी अवॉर्ड शो में छूट गया Priyanka Chopra का R, फैन्स हो गए गुस्सा

संबंधित खबरें

प्रियंका चोपड़ा ग्लोबल स्टार बन चुकी हैं और दुनिया के सामने ख़ुद को पेश करना भी बख़ूबी जानती हैं। रविवार को अमेरिका में हुए मशहूर एमी अवॉर्ड्स में प्रियंका चोपड़ा भले ही किसी अवॉर्ड के लिए नॉमिनेटेड नहीं थीं, मगर रेड कार्पेट पर अपनी अंदाज़ से उन्होंने महफ़िल अपने नाम कर ली।

हालांकि अवॉर्ड शो में कुछ ऐसा हो गया कि प्रियंका थोड़ा अपसेट हो गईं। 69वें एमी अवॉर्ड समारोह के रेड कार्पेट पर प्रियंका चोपड़ा फ़ीदर्स ड्रेस में पहुंची। इस ड्रेस में वे बेहद ख़ूबसूरत और स्टाइलिश दिख रही थीं। अवॉर्ड शो में प्रियंका ने हॉलीवुड एक्टर एंथनी एंडरसन के साथ आउटस्टैंडिग वैरायटी टॉक सीरीज़ के लिए जॉन ओलिवर (लास्ट वीक टुनाइट विद जॉन ओलिवर) को अवॉर्ड दिया। मगर इस दौरान छोटी सी चूक भी हुई, जब एनाउंसर ने प्रियंका का नाम लेने में ग़लती कर दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक़, एनाउंसर ने प्रियंका चोपड़ा के बजाए प्रियंका चोपा एनाउंस किया। एनाउंसर ने तो सिर्फ़ R मिस किया, मगर उनके फ़ैंस ने एमी अवार्ड्स वालों की क्लास ले ली।

Hey #Emmys is @priyankachopra's name REALLY that hard to pronounce? CHO-PRA !! Not "Choppa" My Nana would be so pissed right now pic.twitter.com/dPBgBne4iQ — UrCrazyDidi (@CrazedIndianW) September 18, 2017

Did this dude just call her "Priyanka Chopa"? wtf — Saajid (@sjdvda) September 18, 2017

There's an 'R' in Prianka's last name, announcer. #Emmys — The Undefeated (@TheUndefeated) September 18, 2017

रेड कार्पेट पर प्रियंका के स्टाइलिश लुक की इंटरनेशनल मीडिया में भी काफ़ी चर्चा हुई। कुछ वेबसाइट्स ने उनके लुक को बेस्ट 10 में जगह दी। एमी अवॉर्ड शो में प्रियंका दूसरी दफ़ा अवॉर्ड देने पहुंची थी। 2016 में उन्होंने लिमिटेड सीरीज़, मूवी और ड्रामेटिक स्पेशल अवॉर्ड केटेगरी में आउटस्टैंडिंग डायरेक्शन के लिए अवॉर्ड प्रेज़ेंट किया था।

ok i am obsessed with @priyankachopra's @Balmain gown. pic.twitter.com/FYvyVqEBA9

— Kate Bennett (@KateBennett_DC) September 18, 2017

सीमित टीवी सीरीज़ क्वांटिको के बाद प्रियंका ने हॉलीवुड में भी अपनी ख़ास पहचान बनायी है। इस सीरीज़ के लिए वो फ़ेवरिट एक्ट्रेस इन अ न्यू टीवी सीरीज़ केटेगरी में पीपुल अवॉर्ड जीत चुकी हैं। इसी साल उन्हें क्वांटिको के लिए ही फ़ेवरिट ड्रामेटिक टीवी एक्ट्रेस का भी पीपुल अवॉर्ड मिला था। प्रियंका की डेब्यू हॉलीवुड फ़िल्म बेवॉच इसी साल मई में रिलीज़ हुई।