Previous

'बाहुबली: The Conclusion' में ही खत्म नहीं, बाकी है 'Before The Beginning'

संबंधित खबरें

मुंबई। बाहुबली के फैंस के लिए एक बड़ी धांसू ख़बर है। अब तक आप पर्दे पर बाहुबली की कहानी देखकर अचंभित हो रहे थे, लेकिन अब आप इसे पढ़ भी सकेंगे। फ़िल्म के डायरेक्टर एसएस राजामौली ने एक लिटलेचर फेस्टिवल में बुक लॉन्च की है, जिसमें बाहुबली बिगिनिंग से भी पहले की कहानी कही गई है।

बाहुबली- द बिगिनिंग के अधूरे क्लाइमेक्स की बेचैनी तभी ख़त्म होगी, जब दर्शक बाहुबली- द कन्क्लूज़न देख लेंगे, लेकिन उसे आने में अभी वक़्त है। फ़िल्म इस साल अप्रैल में रिलीज़ होने वाली है, लेकिन उससे पहले बाहुबली के फैंस को बाहुबली की दुनिया में जाने का एक और रास्ता मिल गया है। हाल ही में फ़िल्म के डायरेक्टर एसएस राजामौली जयपुर लिटलेचर फ़ेस्टिवल में पहुंचे और वहां 'राइज़ ऑफ़ शिवगामी- बाहुबली बिफोर द बिगिनिंग' नाम से एक नॉवल रिलीज़ किया। बाहुबली के भल्लाल देव यानी राणा दग्गूबाती भी वहां मौजूद थे और नॉवल के कुछ हिस्से पढ़कर सुनाए। इस नॉवल को आनंद नीलकांतन ने लिखा है।

आपको जानकर हैरानी होगी कि राइज़ ऑफ़ शिवगामी बाहुबली सीरीज़ की पहली बुक है, जिसमें बाहुबली- द बिगिनिंग से भी पहले की कहानी कही गई है। इस नॉवल में शिवगामी को अपने पिता की हत्या का बदला लेते हुए दिखाया जाएगा। फ़िल्म में ये किरदार राम्या कृष्णन निभा रही हैं। बुक 7 मार्च से सभी जगह उपलब्ध होगी।

The Cover of 'The Rise of Sivagami'...The book will be available from March 7th. https://t.co/ltt1M4Zrs4 pic.twitter.com/5AE33F8eI5 - rajamouli ss (@ssrajamouli) January 20, 2017



बाहुबली द कन्क्लूज़न 28 अप्रैल को रिलीज़ होने वाली है। फ़िल्म में प्रभास, राणा के अलावा तमन्ना भाटिया और अनुष्का शेट्टी लीड रोल्स में हैं। जयपुर लिटलेचर फ़ेस्टिवल में बाहुबली के फैंस की भारी भीड़ देखकर राजामौली भी गदगद हो गए। इससे पता चलता है कि बाहुबली के फैंस देश के हर कोने में हैं।

I expected a small gathering at Jaipur Literature Festival. The turnout for the book cover launch of 'The Rise of Sivagami' was overwhelming pic.twitter.com/2Sud0z8T6A - rajamouli ss (@ssrajamouli) January 20, 2017