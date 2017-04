मुंबई। सुपरस्टार रजनीकांत और अक्षय कुमार की फिल्म 2.0 दीवाली पर रिलीज होने वाली थी लेकिन उनके फैंस को थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। अब ये फिल्म जनवरी 2018 में रिलीज होगी। फिल्म की रिलीज़ डेट्स को पोस्टपोन किया गया है।

फिल्म '2.0' की रिलीज़ डेट को चेंज किया गया है। दरअसल, सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म '2.0' दीवाली 2017 में रिलीज़ होने वाली थी। लेकिन अब यह फिल्म अब 25 जनवरी 2018 में रिलीज होगी।

ट्रेड एनालिस्ट रमेश बाला ने ट्विट कर जानकारी दी है कि, फिल्म में वीएफएक्स का काम बाकी है जिसमें समय लग रहा है। आपको बता दें कि, इस फिल्म में रजनीकांत के साथ बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार और एमी जैक्सन भी हैं। फिल्म 'बाहुबली 2' के बाद इस फिल्म को 2017 की मोस्ट अवेटेड फिल्म माना जा रहा था। लेकिन यह फिल्म अब अगले साल ही रिलीज़ होगी।

BREAKING: @superstarrajini - @akshaykumar 's #2Point0 release postponed from #Diwali2017 to Jan 25th, 2018 due to VFX taking more time.. pic.twitter.com/VF4Erz8S98

