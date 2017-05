फिल्मकार राम गोपाल वर्मा कई बार बहुत कड़वी लेकिन सच बात बोल जाते हैं। ये बात कई दिलों को चुभ भी जाती है और आत्मअवलोकन के लिए भी मजबूर कर देती है।

अब रामू ने 'बाहुबली 2' को लेकर ट्वीट किया है। बता दें कि 'बाहुबली 2' भारतीय सिनेमा इतिहास की सबसे बड़ी हिट फ़िल्म साबित हुई है। तमाम भाषाओं में 1000 करोड़ की कमाई भी पार कर चुकी यह फ़िल्म लगातार रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड तोड़ रही है।

राम गोपाल वर्मा ने अपने ट्विटर अकाउंट से लिखा है कि राजा हरिश्चंद्र से शुरू हुए 103 साल के सिनेमाई सफर में जो सबसे बड़ी हिंदी फ़िल्म है वो एक डब की गई तेलुगु फ़िल्म है। ज़ाहिर, है उनका इशारा 'बाहुबली 2' की ओर है और वो कहीं न कहीं हिंदी फ़िल्म बनाने वालों पर चुटकी ले रहे हैं!

In 103 years Since Raja Harishchandra the first ever Hindi film was made in 1913 the biggest ever hit Hindi film is a dubbed Telugu film

