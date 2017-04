Previous

आमिर खान के बहाने रामू ने नेशनल अवॉर्ड्स पर साधा निशाना

संबंधित खबरें

वैसे तो फिल्ममेकर राम गोपाल वर्मा अपने विवादित बयानों को लेकर सुर्खियां बटोरते रहते हैं। मगर इस बार रामू ने नेशनल अवॉर्ड्स को लेकर अपनी बात सोशल मीडिया पर रखी है। आरजीवी ने ट्वीटर पर आमिर खान को महानतम फिल्ममेकर बताते हुए लिखा, 'नेशनल फिल्म अवॉर्ड समेत आमिर का किसी अवॉर्ड समारोह में ना जाना इन इवेंट्स के बारे में बहुत कुछ बयां करता है।'

अगले ट्वीट में राम गोपाल वर्मा ने कहा कि आमिर की फिल्में उच्च गुणवत्ता वाली होती हैं। वो इस बात की परवाह नहीं करते हैं कि नेशनल समेत कोई इंडियन अवॉर्ड कमेटी उनकी फिल्म की जांच करें। ये सब कुछ कह देता है।'

गौरतलब है कि इस बार भी नेशनल अवॉर्ड विवादित रहे। बीते साल फिल्म 'दंगल' के लिए आमिर खान बेस्ट एक्टर अवॉर्ड के लिए प्रबल दावेदार थे। मगर यह मिला अक्षय कुमार को और वो भी फिल्म 'रुस्तम' के लिए। हालांकि एक साक्षात्कार में फिल्ममेकर प्रियदर्शन ने यह कहा था कि उन्होंने सुना था कि आमिर किसी अवॉर्ड शो में नहीं जाते हैं। ऐसे में उन्हें दायरे से बाहर रखा गया। प्रियदर्शन ही नेशनल अवॉर्ड ज्यूरी के प्रमुख थे। बकौल प्रियदर्शन आमिर को अवॉर्ड देकर उसे बेकार करने का कोई औचित्य नहीं था।

यह है राम गोपाल वर्मा के ट्वीट जो चर्चा में छाए रहे।

Fact that Aamir khan,the greatest film maker of india does not attend any award events including national award speaks about those events

— Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) April 23, 2017

Highest quality films are made by Aamir and that he doesn't care to be measured by any Indian award commitee including national speaks loud

— Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) April 23, 2017

1995 में राम गोपाल वर्मा ने आमिर खान को लेकर रंगीला बनाई थी। इसमें जैकी श्रॉफ और उर्मिला मातोंडकर मुख्य किरदारों में शामिल थे। इस फिल्म में आमिर का टपोरी वाला अंदाज सुपरहिट रहा था।