रणबीर कपूर इन दिनों संजय दत्त की बायोपिक को लेकर चर्चा में हैं। बीते दिनों रणबीर का एक लुक सामने आया था। इसमें वो बिल्कुल संजय दत्त की तरह दिख रहे थे। हालांकि रणबीर को इस अंदाज में देखकर सभी उत्साहित हैं। कारण कि रणबीर ने खुदको इस रोल के लिए तैयार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है।

हाल ही में एक तस्वीर सामने आई। इसमें रणबीर अपने ऑनस्क्रीन बच्चों के साथ पोज देते दिखे। यह बच्चे भी संजय दत्त के बच्चे इकरा और शाहरान की भांति बेहद प्यारे लग रहे हैं।

आपको बता दें कि संजय दत्त की बायोपिक को फिल्ममेकर राजकुमार हिरानी निर्देशित कर रहे हैं। इस फिल्म में परेश रावल (सुनील दत्त), मनीषा कोइराला (नर्गिस), दिया मिर्जा (मान्यता दत्त), सोनम कपूर (टीना मुनीम) और करिश्मा तन्ना (माधुरी दीक्षित) के किरदार में दिखेंगे।

फिलहाल आप देखिए वो ट्विट्स जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं।

Ranbir Kapoor with his on-screen kids for the #Duttbiopic 😍 pic.twitter.com/ks6pk9MdsH

— RanbirKapoor.Net (@RanbirKapoorFC) April 13, 2017

Your reactions are overwhelming, everyone ❤️ Bole toh...THANK YOU! 😉😘🙏🏻 #RanbirKapoor #Duttbiopic pic.twitter.com/e4jAmVdJ47

— RanbirKapoor.Net (@RanbirKapoorFC) April 12, 2017